شاهد مدينة «طوكر» شرقي السودان تبتلعها المياه مخلفة أوضاعاً مأساوية صعبة

الخرطوم: السوداني

وثق مقطع فيديو مشاهد مأساوية لمدينة طوكر في أقصى جنوب شرق السودان وهي غارقة في المياه من جراء الفيضانات المتدفقة من خور بركة الذي يجري من الهضبة الإرترية داخل هذه المنطقة.

وتشهد المدينة أوضاعا مأساوية صعبة بسبب الفيضانات وإنقطاعها عن بقية مدن الولاية، ورغم محاولات الأهالي لتخفيف غضب فيضان خور بركة والسيول المتدفقة من مناطق أخرى إلا أن الطبيعة كانت أقوى من الإنسان.

فيما أعلنت حكومة البحر الأحمر مدينة طوكر منطقة كوارث طبيعية، عقب اجتياح السيول والفيضانات التى غمرت أجزاء واسعة من أحيائها نتيجة فشل خطة الري التي تعتمد على عملية ترميم ومراجعة موسمية للجسور الواقية للمدينة من خطر فيضانات خور بركة وتوجيه مياه الخور إلى داخل الدلتا لضمان ري الرقعة الزراعية.

وتطور الوضع ليصبح كارثيا إثر تدفق كميات كبيرة من مياه خور بركة إلى داخل أحياء المدينة المحاصرة من كل الاتجاهات، وغمرت المنازل والشوارع وازالت أحياء بأكملها من الوجود وشردت ساكنيها وأصبحوا بلا مأوى فى العراء.

ويعيش أهالي طوكر وضعا انسانياً مزريا وعصيبا للغاية من انعدام مياه الشرب وقلة المواد الغذائية والعرضة للأمراض مع انعدام الدواء و الخدمات الصحية.