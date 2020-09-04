ارتفاع متباين في الذهب بأم درمان

أم درمان :ولاء كامل

ارتفعت أسعار الذهب بسوق ام درمان الى (12_13)الف جنيه للجرام الواحد وعزا تجار الذهب ذلك لارتفاع سعر صرف الدولار .

وقال صاحب محلات الذهب بامدرمان مهند ابراهيم ل(السوداني) ان هنالك تذبذبا وزيادة في اسعار الذهب حيث قفز سعر جرام الذهب المحلي (12)الفا اما البحريني (13)الف جنيه وقد كان قبل اسبوعين لايتجاوز (10 )آلاف والمسبوك (10,800)جنيه اما المكسور فيتراوح سعره بين (10_10,5) الف جنيه وبالنسبة لخام الذهب فيتم حسابه على حسب نوع العيار ويتراوح بين (5_11)الف جنيه واضاف ان اسعار الذهب المشغول مكلفة جداً خاصة الطلبات والتصاميم التي يطلبها المشترين.

وأشار مهند لحدوث ركود حاد في السوق وضعف في القوى الشرائيه .وارجع تباين الاسعار لاختلاف المواقع من حيث الكثافة السكانية و تغطية ايجارات المحال .

في ذات السياق قال صاحب محلات تاج الملوك عبدالرحمن ابراهيم ان سعر شراء جرام الذهب (12)الف جنيه والبيع لـ(الراجع ) يصل لـ(10)آلاف جنيه ،مشيرا لارتفاع سعر المشغول نسبياً كما اكد ان اسعار الخام قد تتراوح بين (6_10)آلاف ,وبالنسبة للمسبوك فسعره (10,800)جنيه .

واشار إلى ان السوق واقف تماماً والتجار يتوقعون استمرارية الزيادات ورأى أن من الأفضل عدم البيع في ظل هذه الظروف .