زراعة (5) ملايين فدان محاصيل بالقضارف

الخرطوم : رحاب فريني

فاقت المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة من الذرة والسمسم وزهرة الشمس والفول السوداني الدخن والقطن المطري وزهرة الشمس بولاية القضارف 5 ملايين فدان من جملة المساحات المستهدفة والبالغة 6 ملايين فدان .

واطمأن والي القضارف د.سليمان علي ، على الموسم الزراعي خلال زيارته التفقدية للمنطقة الزراعية الجنوبية من حيث التأسيس الجيد للمحاصيل المختلفة بمنطقة كوم شتا بمحلية القلابات الغربية ووقف على نماذج من الزراعة لصغار المزارعين تم فيها استخدام كافة التقانات الزراعية بتمويل من منظمات الشراكة الافريقية كما ووقف على نماذج لمحاصيل الفول السوداني وفول الصويا والقطن المطري بمنطقة الكفاي.

واشاد الوالي بالنجاحات التي حققتها الشراكات بين صغار المزارعين والشركة الزراعية الافريقية لزيادة الانتاج والانتاجية .

وبشر بنجاح الموسم بحكم التأسيس الجيد للمحاصيل ومستوى الانبات للمحاصيل وانتظام هطول الامطار مشيدا في ذلك بايفاء المركز بتوفير التمويل اللازم لمرحلة الكديب للمزارعين .

وأكد الوالي اهتمام الحكومة بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لاستكمال انجاح الموسم الزراعي المبشر بانتاجية عالية من المحاصيل الزراعية.