مطالبات بتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار أقل

الخرطوم : رحاب فريني

دعا المستشار التعاوني د. ابراهيم شمبول الجهات المختصة بولاية الخرطوم للتنسيق مع الشركات المنتجة للمستلزمات المدرسية لتوفير احتياجات الموسم الدراسي الجديد وتحديد مواقع للعرض بالمحليات

وقال شمبول لـ (السوداني) ان محلية الخرطوم درجت على تحديد مواقع عرض لمستلزمات المدارس بأسعار أقل من السوق في كل عام في ساحة الحرية وأبو حمامة وموقف كركر ومحلية بحري وجبل اولياء وشرق النيل.

وأشار إلى ضرورة تفعيل مشاركة ديوان الزكاة ومنظمات المجتمع المدني ، مناشدا الخيرين ورجال الأعمال بالمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية لمساعدة الفقراء بسبب ارتفاع أسعارها بالأسواق .