نظاميون يتحولون إلى معتادي إجرام مقابل أموال من بائعات خمور

الخرطوم: السواني

أوقفت الشرطة ثلاثة نظاميين بالمعاش متهمين بانتحال صفة الموظف العام والابتزاز واستلام الأموال المسروقة بالخرطوم.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن مباحث شرطة السوق المحلي بالخرطوم، رصدت معلومات عن مجموعة متخصصة في عمليات الابتزاز وانتحال صفة الموظف العام، إلى جانب استلام الأموال المسروقة، ونجحت المباحث في القبض عليهم وتبين أنهم نظاميون بالمعاش. وكشفت التحريات عن أنهم تلقوا أموالاً من بائعات خمور بلدية مقابل ترك الخدمة العسكرية، ومن ثم تحولوا إلى معتادي جرائم الابتزاز والانتحال جنوب الخرطوم، ودونت الشرطة ضدهم بلاغاً بالانتحال والابتزاز تمهيداً لمحاكمتهم.