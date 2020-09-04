صبي يقتل شاباً طعناً بسكين في أمبدة

أمبدة : السوداني

أنهى صبي حياة شاب طعناً بسكين في منطقة أمبدة غرب أم درمان.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن الصبي البالغ من العمر 17 عاماً كان قد سدد طعنة إلى الشاب 19 عاماً في فخذه فسبب له نزيفاً أدى إلى مقتله. وأضاف المصدر أن الشرطة تلقت بلاغاً بالحادثة وأرسلت فريقاً نجح في القبض على المتهم ونقل الجثة إلى المشرحة بموجب أمر تشريح صادر من النيابة لمعرفة أسباب الوفاة. وكشف المصدر عن أن الشرطة أخضعت المتهم إلى التحقيق حيث أقر بارتكابه الجريمة، وقال إن المجني عليه (داعب) شقيقة صديقه فسدد له طعنة أودت بحياته، عليه دونت شرطة أمبدة بلاغاُ بالقتل العمد ضد الصبي.