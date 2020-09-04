من هذه الراكوبة المبروكة انطلق «المكوك»

فاطمة الزهراء …
بقلم: الطيب عبد الماجد
بكل هذه النظرات الواثقة ..!! وبكل هذا التحدي الرصين وبكل هذه العزيمة التي لا تلين …!!
فاطمة تتفوق وتحرز المرتبة الأولى على مستوى ولاية شمال كردفان ب 279 درجة.
لم تكن تعاني من قطوعات الكهرباء المبرمجة لأن الكهرباء أصلا لم تصل اليها في الدار …لكن طاقتها الداخلية كانت كافية لإضاءة الآفاق والمكان …!!
من هذه ( القطية ) العظيمة وهذه ( الراكوبة) المبروكة انطلق ( المكوك ) …وناطح السحاب …!!
لما نشوف زي ناس فاطمة ديل تاني بنتملي أمل إننا نمشي لي قدام وبلدنا دي تتحرك للأمام …!!
الناس البصنعو من ( المحبة ) نجاح ومن الحاجة قيمة
مبروك يا فاطمة وأبو فاطمة و أمها وكل أهل المزروب
غرب بارا …..لقد وضعتكم ( البنية ) في قلب المعادلة
ويا لروعة وجمال الأقدار أن إقترن اسمك باسم مدرستك ( الزهراء للأساس ) فكنت ( فاطمة الزهراء ) تيمنًا وبركة …!!
مبروك العم جبريل ( ولدت والله ) ومبروك يا أم فاطمة ( تعيشي وتربي ) ..!! وكل ناس الحلة الكرام …( طعم لمتكم وصلنا )
كرموها و أهلها على هذا النجاح والإنجاز فقد منحتكم الثقة …!! ووهبتنا الضياء ..!!
ألف مبروك ….يا ملهمة ..!!🌹