الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باتفاق حمدوك والحلو

نيويورك: وكالات

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش؛ بتوقيع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو، على اتفاق مشترك حول المبادئ. واعتبر غوتيريش الاتفاق خطوة إيجابية، خاصة في سياق التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام بين الحكومة والجبهة الثورية السودانية وجيش تحرير السودان – فصيل ميناوي الأسبوع الماضي.

واكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، ان الأمين العام “يبقى ملتزما التزاما كاملا بدعم جميع الجهود لتحقيق سلام مستدام في السودان”.

كما دعا غوتيريش حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور للانضمام إلى عملية السلام لإيجاد حل شامل.