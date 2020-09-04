مجلس الوزراء: سريان اتفاق “حمدوك والحلو” وإلزاميته بعد إجازته من الأجهزة المعنية

الخرطوم: السوداني

أعلن مجلس الوزراء، سريان اتفاق “حمدوك والحلو” وإلزاميته بعد مناقشته وإجازته من قبل المؤسسات المعنية.

وقال المجلس في بيان له، إن العودة للمفاوضات الرسمية ستتم على ضوء ما تحقق من تقدم في المفاوضات غير الرسمية، وأوضح البيان الذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه أن الاتفاق المبدئي الذي وقع عليه الجانبان حدد القضايا الرئيسية التي يجب وضعها على طاولة التفاوض. وأمّن الاتفاق حسب بيان مجلس الوزراء على استئناف التفاوض تحت رعاية حكومة جنوب السودان، مع وضع خارطة طريق تحدد منهجية التفاوض، واشار البيان إلى الاتفاق على إقامة ورش تفاوض غير رسمية لمناقشة القضايا الخلافية المطروحة للتفاوض، منها علاقة الدين بالدولة والوصول إلى فهم مُشترك حولها.