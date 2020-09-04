سرقة كأس أمم إفريقيا من متحف اتحاد الكرة المصري

السوداني: الخرطوم

قال الإعلامي أحمد شوبير إن كأس أمم إفريقيا اختفت من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم من دون أن يعرف أحد وجهتها ومن يحتفظ بها حاليا.

وتحدث شوبير عن الواقعة خلال برنامجه التلفزيوني أمس الخميس، قائلاً إن اللجنة الخماسية التي تسير مؤقتا اتحاد الكرة المصري كانت تستعد لإقامة متحف خاص بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.

مشيراً إلى أن اللجنة تفاجأت باختفاء كأس إفريقيا التي احتفظ بها منتخب مصر مدى الحياة، بعد فوزه بـ3 بطولات متتالية في 2006 و2008 و2010.

وأشار الحارس السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر إلى أن اللجنة فتحت تحقيقا في القضية، وتلقت معلومات تفيد بأن الكأس مع القائد السابق للمنتخب أحمد حسن، لكن المعني نفى ذلك.

فيما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة إجراء تحقيق في واقعة اختفاء عدد من الكؤوس الثمينة من مخازن مقر الاتحاد، من ضمنها كؤوس بطولة أمم إفريقيا.

ويحمل منتخب الفراعنة الرقم القياسي في التتويج بكأس أمم أفريقيا بـ7 ألقاب، كان آخرها في عام 2010.