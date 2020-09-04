صورة مأساوية مثيرة من فيضانات السودان لـ شاب غارقاً في متجره

الخرطوم: محمد الطاهر

عكست صورة مأساوية فاجعة لضياع شقى شاب سوداني بسوق مدينة سنجة 360 كيلومتر من الخرطوم، داهمت متجره ليلاً مياه الفيضانات، مما تسببت في غمر وتلف جميع الأجهزة المعروضة داخل “الفاترينات”.

وبدأ الشاب غارقاً حتى نصفه في المياه التي غمرت متجره وتكسو وجهه مسحة حزن.

وأطلق والي ولاية سنار الماحي سليمان نداء إستغاثة عقب إنهيار جسر بمدينة جسر أدى إلى مرور مياه الفيضانات من النيل الأزرق إلى أربعة أحياء ونزوح أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

وإغلاق سوق المدينة بعد أن وصلتها المياه المندفعة من الجسر الذي دمرته الأمطار والرياح مسافة نصف كيلومتر.