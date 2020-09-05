ضابط شرطة يرفض رشوة (10) آلاف دولار من تاجر عملة

الخرطوم: محمد أزهري

رفض ضابط شرطة استلام رشوة قدرها (10) آلاف دولار مقابل إخلاء سبيل تاجر عملة.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن الضابط برتبة ملازم يتبع للمباحث، ألقى القبض على تاجر عملة معروف، بالقرب من فندق كورنثيا بشارع النيل وضبط بحوزته أموال طائلة من العملات الأجنبية المختلفة، وأضاف المصدر أن التاجر حاول إغراء الضابط بالمال وساومه بدفع (10) آلاف دولار مقابل إخلاء سبيله، لكن الضابط رفض المال واحتج على تصرف التاجر ومن ثم اقتاده إلى القسم ودون ضده بلاغاً بالرشوة وفقا للمادة (88)، من القانون الجنائي.