مدير الشرطة يعلن انتهاء الأزمة الأمنية بكسلا

الخرطوم : السوداني

أعلن المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول عز الدين الشيخ ، عن انتهاء الأزمة الامنية بولاية كسلا ، وعودة الحياة الطبيعية بجميع محليات الولاية وانتهاء جميع مظاهر الجريمة والتفلت .

وقال في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم ،امس، إن وفد القيادة يعود بعد مضي اسبوع بولاية كسلا تم خلاله الاشراف على إنفاذ خطة تأمين الولاية ، واشار إلى تنفيذ خطة التأمين من خلال عدة محاور، بدأت بمراجعة خطة الأجهزة الأمنية لتأمين الولاية ومدينة كسلا بصفة خاصة والدفع بحزمة من الإجراءات والتدابير الإدارية واللوجستيه والجسر الجوي الذي رفد الولاية بقوات مقدرة من قيادة الاحتياطي المركزي للقضاء على الجريمة والاضطرابات وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون فضلاً عن لقاء مع رئيس الجهاز القضائي ، أفضى لتشكيل محاكم طوارئ للفصل في القضايا المتعلقة بحالة الطوارئ.