البوليس جاء !

لأول مرة منذ فترة طويلة ألحظ تفاعلا إيجابيا مع الشرطة بعد الخطوات التى سارها والكلمات التي قالها مديرها العام في كسلا ومن قبل حتى أن تترجم تلك الكلمات والخطوات إلى أعمال !

أن يتفاعل الناس هكذا لمجرد قرارات شفاهية هذا يعني أنهم يبحثون في الشرطة عن شيء ما سقط سهوا او أسقط عمدا بفعل فاعل.

نعلم ونشهد أن الشرطة لم تقصر في أدائها العام لفترات طويلة ماضية وأنها حققت من الإنجازات الكثير ولكنها ظلت مع هذا مستهدفة بالقول وبالفعل معا.

استهدفها الغوغاء سخرية بالنداء القبيح (بوليس جرا) ولما انسحبت الشرطة نفسيا من المشهد كانوا اول من (جروا) بحثا عنها واستهدفها البعض كثيرا باستخدام اسمها ورسمها بتقدير إن ساء التقدير وقع اللوم عليها !

لقد اقتضت ظروف البلاد وتقديرات الأفراد أحيانا إنشاء قوات عسكرية لأهداف مختلفة سواء أكان للحرب أم الدفاع ولكن يبقى أصل القوات واحد وهو (جيش وشرطة) فقط وما تبقى الزمن والترتيبات الأمنية كفيلة به.

ان الجهل بمهمة الشرطة في الحياة هو الذي يضعف من ادائها تلك المهمة والذين يصرخون ملء حناجرهم اليوم مناداة بالمدنية وكأنها مقابل للعسكرية يجهل بعضهم أن المدنية دولة الشرطة لأن الشرطة هي اداة تنفيذ القانون وعلى كل الذين ينادون ويتمنون قيام الدولة المدنية في البلاد أن يعلموا أن لا مدنية من دون شرطة قوية وفاعلة وحاضرة ومحترمة.

اليوم تتحرك الشرطة بقوة كبيرة لحفظ الأمن في الخرطوم وفي الولايات ولابد من رد التحية بالمحافظة على الشرطة التي لا تطلب مقابلا للقيام بواجبها ولا ينبغي لها ولكنها تستحق الاحترام والتقدير إزاء ذلك.

لقد جرب البعض تحقير الشرطة طوال الفترة الماضية فكانت النتيجة ولا زالت نهبا وسلبا في الأسواق وعلى الطرقات وداخل البيوت.

ان الاحترام ينتزع انتزاعا وبمقدور الشرطة وبما يتوفر لها من إمكانيات وكفاءات أن تفرض احترامها المرجو وذلك من خلال إنجاح حملتها الجارية اليوم بوضع حد للجريمة الغريبة على المجتمع السوداني والتي تتمثل في السلب والخطف على مرأى من الناس والكاميرات !

تستطيع الشرطة أن تقضي على عصابات النيقرز في أيام إن لم يكن في ساعات فالقوة التي تحل اعقد القضايا في اوقات وجيزة لن يعجزها الوصول إلى عناوين معلومة وأماكن مكشوفة تتواجد فيها تلك العصابات وتتكاثر لتهدد حياة وامن الناس.

تستطيع الشرطة تأمين الطرقات والمحلات والأسواق من خلال نشر القوات والاستجابة السريعة للنداءات ولا ينقصها لتفعل ذلك على وجه التمام والكمال إلا كامل الاحترام ووافر التقدير من طلاب خدمة الأمن وحراسة الأرواح والممتلكات والأعراض.

حتى تكتمل دائرة الأمن المطلوب فقط ايقاف استهداف الشرطة سواء أكان عن قصد أم عن جهل وذلك لأن خسارة (الملكية) من ذلك ضعفان من الحساب.

لا نقول لابد من بداية جديدة ولكن نقول لابد من العودة للبداية الصحيحة والتي كانت تبدأ بالعبارة القديمة القائلة (البوليس جاء) فينتهي كل شيء !

ان (البوليس جاء ) وليس (بوليس جرا) هي العبارة التي يجب أن تعود وأن تسود ومعها كل الإحساس بالأمن والاطمئنان والسير على طريق العدالة.