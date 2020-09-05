الهادي نصر الدين رحيل النوار خلسة !!

لم أر رجلا امتزج بتاريخ مدينة كما امتزج الهادي نصر الدين بتاريخ مدينة أم درمان ، عشق أم درمان ، وكان يهيم في حواريها كدرويش متجول ، وبادلته أم درمان نفس العشق حتى أصبح جزءا من معالمها مثل الطابية والنيل وبوابة عبد القيوم ، الهادي نصر الدين كان يمثل عراقة أم درمان وروعتها .

لم يكن الراحل مجرد ظريف من ظرفاء أم درمان بل كان ذاكرة المدينة الفتوغرافية ، عندما أصدرت كتابي (أم درمان متحف الأصالة ) فى العام ٢٠٠٢ كان أهم مرجع فى الكتاب لندرة المراجع المكتوبة عن التاريخ الاجتماعي لمدينة أم درمان .

جلست معه لساعات وكان يسرد تاريخ الأسر والبيوتات الأم درمانية، كان أمينا في سرده ودقيقا لأبعد الحدود . طريقة سرده مشوقة ومعلوماته مترابطة وتحتفظ بالترابط الموضوعي للأحداث.

رغم حبه للإعلام ومتابعته لكل وسائل الإعلام إلا أنه ظل يحرص على الابتعاد عن الظهور الإعلامي، حواراته الصحفية نادرة وكان يرفض الظهور في التلفزيون ولكن صلة القرابة التي جمعتني به جعلته لا يرفض لي طلبا لحديث إعلامي أو توثيقى وكان يحرص على تمليكي كل ما أطلبه من معلومات ، كان حفيا بأهله وعشيرته ولا يفوت مناسبة إلا ويرسم الابتسامة في المشهد ، كان من أول الحضور في عقد قراني الذي تم في قبة الإمام المهدي .

وبعد انصراف الحضور سعدت بالحديث معه وطربت لتعليقاته الساخرة.

كان الهادي نصر الدين ساخرا على طريقته ونادرا على طريقته ولكن كل شيء عنده له حدود فعكس ما يشاع عنه أنه يتحدث بلا تحفظ ، ظل الرجل يحتفظ بكثير من اسرار التاريخ الاجتماعي فى أم درمان ولايبوح بها وهذا هو سر ابتعاده عن الإعلام لأنه لا يود الحديث عن التفاصيل والاسرار ويحتفظ بها لنفسه ولكنه احيانا يستخدم طريقة الوخز بالكلمات .

عاش الهادي نصر الدين بين الناس محبوبا متواضعا بادله الناس الحب ، يخرج من المنزل إلى أي مكان يجد العديد من السيارات تتوقف له بمجرد وصوله إلى شارع الاسفلت وفي العودة يتكرر نفس السيناريو.

أي شخص يقابله في الشارع من شباب أم درمان يمكن أن يوضح له خارطة نسبه وتاريخ أجداده .

فى جانب آخر كانت للرجل طاقة هائلة على التواصل والمشاركة الاجتماعية يندر أن تجد الهادي يغيب عن مناسبة في أم درمان يمكنه حضور عدة مناسبات في اليوم الواحد وهو يحتفظ بنفس الابتسامة والهمس الحنون .

لو كان الهادي نصر الدين في دولة أخرى غير السودان الذي يسيطر عليه التاريخ الشفاهي ولا نحفل فيه بتوثيق التجارب الإنسانية لكتبت فيه كتب وصور فلم وثائقي يحكي قصته الإنسانية.

غادر الهادي نصر الدين الدنيا الفانية بنفس البساطة ، دخل إلى غرفته وأطفا القنديل ثم نام

نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يجعل نزله مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

رحل الهادي ولكن يبقى الرحيق .