ورشة للتسجيل الإلكتروني لأندية الممتاز والوسيط

تستضيف أكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم2، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت فعالية ورشة التسجيل الإلكتروني عبر نظام مطابقة البيانات TMs للانتقالات الدولية و DTMS للانتقالات المحلية، لأندية الدوري الممتاز، وذلك لشرح المستجدات، وتقام ذات الورشة لأندية الوسيط يوم الأحد 6 سبتمبر في ذات المكان والتوقيت.
ويشرف المهندس سامي جديد مسؤول نظام الانتقالات في الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA على المحاضرات وترتيبات قيام الورشتين.
تستضيف أكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم2، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت فعالية ورشة التسجيل الإلكتروني عبر نظام مطابقة البيانات TMs للانتقالات الدولية و DTMS للانتقالات المحلية، لأندية الدوري الممتاز، وذلك لشرح المستجدات، وتقام ذات الورشة لأندية الوسيط يوم الأحد 6 سبتمبر في ذات المكان والتوقيت.