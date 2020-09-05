لجنة مراجعة الإستادات تعقد اجتماعها الأخير غداً

تعقد لجنة مراجعة الإستادات التي كونها الاتحاد السوداني لكرة القدم، اجتماعها الأخير عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر الغد، برئاسة اللواء حقوقي دكتور عامر عبدالرحمن النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس نصرالدين حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة – ونائب رئيس لجنة مراجعة إستادات (الخرطوم، الهلال والمريخ)، وكانت اللجنة قد كونت لجان ميدانية لزيارة الملاعب الثلاثة والوقوف على الملاحظات الواردة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF لمعالجتها حتى لا تحرم المنتخبات والأندية السودانية من اللعب على أرضها.. وسيكون اجتماع الأحد الأخير بالنسبة للجنة، حيث سترفع تقريرها النهائي وتوصيتها عقب الاستعانة ببعض بيوتات الخبرة استشارياً..