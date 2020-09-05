لجنة كرة القدم بالصالات والشاطئية تجتمع غداً

تعقد لجنة كرة القدم داخل الصالات والشاطئية اجتماعا مهما غدا الأحد ، عند الساعة الثانية ظهرا، برئاسة الأستاذ معتز لطيف (الشاعر) عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة كرة القدم داخل الصالات والشاطئية – المكلف، وذلك لمناقشة التقارير الواردة من التكاليف التي صدرت في الاجتماع السابق بشأن المقر الجديد للجنة وافتتاحه في شارع البلدية (مقر الاتحاد القديم)، وكذلك إكمال اللائحة لرفعها إلى الأمانة العامة في الاتحاد توطئة لعرضها على مجلس الإدارة من أجل إجازتها، وكذلك سيناقش الاجتماع تحديد موعد انطلاق النسخة الأولى من دوري كرة القدم داخل الصالات عقب اكتمال التسجيلات الخاصة بالأندية المنتسبة للعبة.