الفيضان يهدد الموتى في قبورهم

كوكتيل: محاسن

غمرت مياه الأمطار والفيضان التي عمت البلاد مؤخرا عددا من المقابر بمناطق مختلفة من ولايات السودان من بينها منطقة “التي” بولاية الجزيرة التي غمرت الفيضانات مقابرها، ولم تسلم مقابر أم دوم بشرق النيلو مقابر الفكر عبد الصادق التي غمرتها المياه بالكامل الأمر الذي أثر علي كثير من القبور بوجود فجوات عميقة وجرف كثير من شواهدها وربما يزداد الأمر سوءاً وهو ما أكده عدد كبير من سكان تلك المناطق، فيما ناشد عدد بجانب إتاحة الفرصة لتجهيز قبور جديدة لمواراة جثامين الوفيات التي قد تحدث على مدار اليوم.