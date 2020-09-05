صورة طفل سوداني يساعد أسرته المنكوبة بالفيضان تلاقي تعاطفاً على منصات التواصل

الخرطوم: السوداني

لاقت صورة طفل سوداني محاولا مساعدة أسرته المنكوبة بفعل الفيضانات بحمل ما استطاع من المتاع تعاطفاً كبيرا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعكست الصورة مأساة أسرة سودانية داهم منزلهم الفيضان، وتحاول جاهدة اخراج ما خف من امتعتها وسط حصار للمياه من جميع الاتجاهات.

يُذكر أن مجلس الأمن والدفاع السودانى، قد أعلن يوم أمس عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطناً، وإصابة 46 آخرين، وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة، وانهيار كلي وجزئي لاكثر من 100 ألف منزل، من جراء السيول والفيضانات في السودان.