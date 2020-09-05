إخلاء منطقة وواستي، والعليفون الحديبة من السكان..وارتفاع الخسائر البشرية والمادية

الخُرطوم: السوداني

كشف المجلس القومي للدفاع المدني اليوم “السبت” عن تأثر عدد 4 ولايات بالأمطار والسيول أمس “الجمعة” وشملت كلٌ من ولاية الجزيرة، ولاية الخُرطوم، ولاية شمال كُردفان، ولاية القضارف.

فيما ارتفعت حالات الوفاة بالبلاد لتصل إلى 101حالة ، الاصابات: 46، انهيار كُلي لعدد 24582منزل، انهيار جُزئي لعدد 40415 منزل، وتضرر عدد 179 مرفق، مخازن ومتاجر 354، القطاع الزراعي بالفدان: 4058، بجانب نفوق عدد 5482 من المواشي، دواجن: 59.

وأوضح التقرير نوع المرافق المُتضررة التي شملت قطاع تعليمي: 98، قطاع خدمي: 3، قطاع صحي: 10، مساجد 54.

ونوه التقرير إلى إخلاء كلٌ من منطقة وواستي، ومنطقة العليفون الحديبة من السكان وترحيل عدد 20 أسرة، بجانب تعلية جسور اللاماب والعزوزاب وود عجيب بواسط شيكارات الجيش.

وطبقًا للتقرير الصادر اليوم فإن الأضرار بالولايات المُتأثرة، ولاية الجزيرة: انهيار جُزئي لعدد 9 منازل بمحلية أم القُرى.

ولاية الخُرطوم: انهيار كُلي لعدد 186 منزل، وجزئي “1” بمحليات (شرق النيل وجبل أولياء).

أما ولاية شمل كُردفان: وفاة “2” مواطن غرقًا، انهيار كُلي لعدد 283 منزل، وجُزئي لعدد 421 منزل، تضرر عدد 16 مُرفق “مدارس”