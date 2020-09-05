شاهد اختفاء قرية سودانية بأكملها داخل النيل بفعل الفيضان

الخرطوم: السوداني

أظهر مقطع فيديو عكس مشاهد مأساوية من الجوّ لقرية الجديد عمران، بولاية الجزيرة وسط السودان « 43 كلم جنوبي الخرطوم»، بدأت غارقة بأكملها اليوم السبت، داخل النيل من جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت السودان.

مما تسبب في تهديد أكثر من 400 منزل بالانهيار الكلي، وانهيار أكثر من 500 دورة مياه سايفون و تقليدي «بلدي» وتشرد عشرات المئات من سكان القرية.

وتضاعفت مأساة الاهالي بانعدام مياه الشرب نتيجة لانقطاع الكهرباء لاربعة ايام، وانعدام غاز الطبخ، مما أدى إلى تعطيل الحياة تماما في القرية، وشلت حركة المواطنين كليا.