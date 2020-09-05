بالفيديو «ضياء الدين بلال» معلقاً على كارثة الفيضانات بالسودان في مقابلة مع الجزيرة

الخرطوم: السوداني

قال رئيس تحرير (السوداني) والمحلل السياسي «ضياء الدين بلال» أن ما يمر به السودان الآن من كارثة فيضانات لم تحدث منذ العام 1912 منذ بدء تسجيل مقاييس النيل.

مضيفاً خلال مقابلة هاتفية اليوم السبت مع قناة الجزيرة “أن هذا العام يعد عام «الكوارث» على السودان بدأ بوباء الكوليرا مرورا بجائحة كورونا والآن يمر بأسوأ كارثة فيضانات، ضاعفت منها البنية التحتية الضعيفة و الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها السودان.

ودعا «بلال» إلى صيحة عالية الصوت لدول العالم والمجتمع الدولي لمساندة السودان في هذا الوضع الاستثنائي الحرج، في ظل وضع كارثي فوق امكانيات البلاد.