160 مليون دولار لوقود سبتمبر وسياسات جديدة لاستيراد الدواء

الخرطوم : السوداني

كشف المدير التنفيذي لمحفظة السلع الإستراتيجية ،عبد اللطيف عثمان، عن تأمين المحفظة لوقود شهر سبتمبر بقيمة (160) مليون دولار وتوفير (85) مليون دولار كانت تذهب للمافيا والسماسرة بما يعادل (420) مليون دولار في العام.

وأقر بعدم استيراد الدولة للدواء منذ 9 أشهر وكشف عن ترتيبات جديدة لاستيراد الدواء ستُعلن خلال الأيام القادمة.

وأشار في حديث له ، أمام المنتدى الاقتصادي الثالث للغرفة القومية للمستوردين ،أمس، لحوجة الدولة الماسة للنقد الأجنبي لاستيراد السلع الإستراتيجية.