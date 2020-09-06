مواصلة جلسات محكمة علي عثمان اليوم

الخرطوم:آيات فضل

حددت محكمة جرائم الفساد والمال العام جلسة اليوم ، لمواصلة سماع قضية الاتهام في بلاغ القيادي بالنظام السابق ،علي عثمان محمد طه الذي يواجه اتهامات بخيانة الامانه وذلك على خلفية بلاغ تجاوزات من قبل منظمة العون الإنساني ومعه الأمين العام لمنظمة العون الانساني السابق ومتهم وآخر .

وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة سابقة لأقوال النيابة وديوان المراجع العام.

وتشير الوقائع إلى تدوين النيابة بلاغاً تحت أحكام المواد (21) (الاشتراك الجنائي) و (177\2) من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الأمانه إلى جانب المواد (٢٩- ) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية من قبل منظمة العون الإنساني ضد طه وآخرين .