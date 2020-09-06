مقرر لجنة تحقيق انقلاب الإنقاذ رئيسا لنادي أعضاء النيابة العامة

الخرطوم: محمد أزهري

انتخبت الجمعية العمومية لنادي أعضاء النيابة وكلاء النيابات أحمد النور الحلا رئيسا للنادي والأمثل عبد الفتاح نائبا له ومهند الأمين أمينا عاما ومختار اسحق عثمان أمينا للمال.

وجرت انتخابات الجمعية العمومية امس السبت بكلية الهندسة جامعة الخرطوم وسط اجواء ديمقراطية شفافة برزت فيها روح الزمالة شهدها ٢٢٢ عضوا من أصل ٣٦١ عضوا بالجمعية العمومية.

ونال عضوية المكتب التنفيذي وكلاء النيابات مصعب عمر فرح بشير – جلال سنين- ابوزيد حسن-

ابشر دلدوم-مصطفى الصادق- مولانا محمد درار – اسامة المهنا – محمد خالد -محمد عباس ود بدر – محمد الطيب شيخ ادريس.

وتمثل القائمة الفائزة بالتزكية تطلعات أغلبية أعضاء النيابة العامة للارتقاء باستقلالية المهنة والدفاع عن اعضائها كما تمثل انتخابات الجمعية العمومية حدثاً تاريخياً لأول جمعية مهنية عدلية قضائية في البلاد.