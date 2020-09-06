جوبا الثاني من أكتوبر القادم التوقيع النهائي على اتفاق السلام

أعلنت الوساطة الجنوبية أن التوقبع النهائي لاتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية سيكون بجوبا عاصمة دولة الجنوب في الثاني من اكتوبر القادم، واعلن توت قلواك رئيس الوساطة الجنوبية ان الأطراف اكملت اعمال المصفوفة الخاصة بتتفيذ الاتفاق.
أعلنت الوساطة الجنوبية أن التوقبع النهائي لاتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية سيكون بجوبا عاصمة دولة الجنوب في الثاني من اكتوبر القادم، واعلن توت قلواك رئيس الوساطة الجنوبية ان الأطراف اكملت اعمال المصفوفة الخاصة بتتفيذ الاتفاق.
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