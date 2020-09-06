نسور قرطاج توافق على التباري مع صقور الجديان وديا

الخرطوم : السوداني

أكد الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، تسلمهم خطابا من نظيرهم التونسي، بتوقيع الاستاذ وجدي العوادي الكاتب العام للاتحاد التونسي ، يفيد بموافقتهم على طلب الاتحاد السوداني لكرة القدم، بمواجهة صقور الجديان ونسور قرطاج يوم 9 أكتوبر المقبل في تونس ضمن أيام الفيفا، والتي تم تحديدها في افريقيا من يوم 5 – 13 أكتوبر المقبل.

وأضاف أبوجبل أن لجنة المنتخبات برئاسة الدكتور حسن برقو، بدأت عددا من الاتصالات وتمت المخاطبات عبر الأمانة العامة لتأمين مباراة ثانية للمنتخب في تونس خلال أيام الفيفا مع أحد المنتخبات التي أعلنت عن مبارياتها في أيام الفيفا بتونس.