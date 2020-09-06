السفارة الإماراتية بالخرطوم تنفذ حملة لإصحاح البيئة

الخرطوم: السوداني

نَظّمت سفارة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم في إطار مشاركاتها المجتمعية، مبادرة لإصحاح البيئة تزامناً مع الحملة التي اطلقها ايمن خالد نمر والي ولاية الخرطوم.

ونظفت فرق السفارة من الدبلوماسيين وأعضاء الملحقيات والموظفين بالبعثة، المنطقة المحيطة بمقر السفارة في منطقة العمارات بالخرطوم.

وقال سفير الإمارات لدى السودان حمد محمد الجنيبي في تصريحات صحفية، إن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون بين السفارة وولاية الخرطوم ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة، موضحاً أن الهدف منها حث المجتمع المحلي على القيام بمبادرات مماثلة، مشيراً الى وصول مساعدات إماراتية إلى السودان الأربعاء القادم بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.