منسوب النيل يواصل الارتفاع في الخرطوم وشندي

الخرطوم: السوداني

ارتفعت مناسيب النيل في الخرطوم اليوم لتسجل (17.66 متر) والتي تفوق أعلى قمة مسجلة (17.26 متر) بـ40 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية، بينما سجلت محطة شندي اليوم (18.34متر) والتي تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ27 سم.

واعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليومي أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية ليوم غد (الاثنين) سيكون في حدود 780 مليون متر مكعب، بينما كان متوسط الأمطار في حوض العطبراوي يومي 4 و5 سبتمبر 8 و3 ملم على التوالي والتي سوف تؤدي إلى استقرار في إيراد أعالي نهر عطبرة ليوم غد في حدود 280 مليون متر مكعب.

وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون المناسيب ليوم غد الاثنين على النحو التالي:

• القطاع: الدمازين – سنار سيشهد استقراراً على المناسيب العلياً.

• القطاع: سنار – الخرطوم سيشهد استقراراً على المناسيب العلياً.

• القطاع: الخرطوم – عطبرة سيشهد ارتفاعاً (في حدود 4 سم).

• القطاع: خشم القربة – عطبرة سيشهد ارتفاعاً (في حدود 6 سم).

• القطاع: عطبرة – سد مروي سيشهد استقراراً على المناسيب العلياً

• القطاع: سد مروي – الدبة سيشهد استقراراً على المناسيب العلياً.

• القطاع: الدبة – دنقلا سيشهد استقراراً على المناسيب العلياً.

وذكرت اللجنة في تقريرها ان محطة مدني سجلت اليوم 20.58 متر ويتوقع أن تسجل غداً الاثنين 20.57 متر، بينما سجّلت محطة الكاملين اليوم 19.16 متر، وتسجل غداً 19.15 متر، وتوقعت اللجنة أن تسجل الخرطوم غداً 17.67 متر وتعود الى منسوب 17.66 متر بعد غدٍ الثلاثاء، بينما يتوقع أن ترتفع محطة شندي غداً الاثنين لتسجل 18.40 متر بزيادة 6 سم عن اليوم الاحد، وسجلت محطة عطبرة اليوم 16.24 متر، وترتفع غداً الاثنين الى 16.30 متر، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.14 متر وترتفع غداً الى 15.16 متر.

ودعت اللجنة، الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.