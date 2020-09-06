الهلال الأحمر القطري يعلن دعمه للسودان في مواجهة السيول والفيضانات

الخرطوم: السوداني

أعلن الأمين العام للهلال الأحمر القطري، عن دعم السودان لمواجهة السيول والفيضانات، بجانب دعمه للسيطرة على جائحة كورونا بالمعدات.

وتم التوقيع اليوم برئاسة جمعية الهلال الأحمر السوداني على الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك، واتفاقية التعاون في القانون الدولي الإنساني بين الهلال الأحمر القطرى والهلال الأحمر السوداني، مدتها خمس سنوات.

ووقع عن الجانب السودانى د. عفاف أحمد يحيى، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني، فيما وقع عن الجانب القطري السفير علي بن حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري.