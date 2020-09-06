السعودية تدعم السودان بـ(105) أطنان من المستلزمات والمعدات الطبية لمواجهة كورونا

الخرطوم: السوداني

سلّمت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السودان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأنشطة الإنسانية اليوم الأحد، مساعدات طبية بمقدار (105) أطنان من المستلزمات والمعدات الطبية لمواجهة جائحة كورونا.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، إن القافلة تأتي في إطار ما تقدمه المملكة العربية السعودية من مساعدات مستمرة للشعب السوداني بتوجيه سامٍ من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين، مؤكداً أن المملكة ستظل تقف دائماً مع الشعب السوداني من منطلق العلاقات الأخوية الأزلية بيت البلدين والشعبين الشقيقين. وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة أطلق الأسبوع الماضي، قافلة الاستجابة السريعة للسيول والفيضانات عبر طائرة تحمل مُعينات إيوائية وطبية وغذائية للمناطق والولايات المتضررة بالسيول والأمطار.

وقالت المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية د. عفاف النحاس، إن الشحنة المقدمة من الأدوية تعتبر خير معين للوزارة في هذه المرحلة لإكمال محاربة الوباء في العاصمة والولايات.