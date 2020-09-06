قطر : لا نخلط بين السياسة ودعمنا الإنساني للسودان

الخرطوم :بكري خليفة

اكد الأمين العام لهلال الاحمر القطري السفير علي بن حسن الحمادي، ان دولة قطر لا تخلط بين السياسية ودعمها الإنساني للسودان.

وقال الحمادي لدي مخاطبتة حفل توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك بين الهلال الاحمر السوداني والقطري بجمعية الهلال الأحمر السوداني، إن الهلال الاحمر القطرى أول جمعية تقدم الدعم المعنوى والمادى للسودان بعد إعلان حالة الطوارئ ، واصفا الاتفاقية بالمهمة للسودان خاصة فى ظل التغيير الذى تشهده البلاد، منوها الى أن الاتفاقية ستنبني عليها الكثير من البرامج الاغاثية بالاضافة للعون القانوني مشيرا الي تواصل البرامج التى ينفذها الهلال الاحمر القطرى ومنها برنامج المياه بولاية شمال كردفان ، ودعم جائحة كورونا من خلال المعدات التى وصلت البلاد مؤخرا بتكلفة مليون ومائتين الف دولار ، مبينا ان الاتفاقية تجسد الدبلوماسية الانسانية والشعبية بين البلدين الشقيقين.

من جانبها أشادت الأمين الأمين العام لجمعية الهلال الاحمر السوداني د. عفاف أحمد يحي بالدعم القطرى المتواصل للسودان خاصة فى الجوانب الانسانية بالإضافة إلي دعمها المتواصل لإحلال السلام بدارفور من خلال المشاريع الضخمة التي تقيمها داعية إلي مزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين .