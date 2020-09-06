الحكومة تبدأ التحضيرات لإجراء التعداد السكاني والزراعي الشامل

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الخرطوم: السوداني

‎شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتعاون مع الجهات المختصة في التحضير لإجراء التعداد السكاني والزراعي الشامل، موضحة أنه يعتبر من المصادر الرئيسية لقواعد البيانات المتعلقة بحجم وتوزيع وحركة السكان والاحصاءات الزراعية والاقتصادية لاتخاذ القرارات السليمة وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج الحكومية التي تهدف لإحداث التنمية الشاملة.

وأكدت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف د. هبة محمد علي، على أهمية استخدام قواعد البيانات وترسيخ ثقافة استخدام قواعد البيانات لتطوير الاداء الحكومي. وأوضحت أهمية إجراء التعداد لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي استعداداً للاستحقاقات الانتخابية القادمة، مؤكدةً حرص الحكومة على إنجاز التعداد خلال الفترة الانتقالية بالتنسيق مع شركاء السودان خلال الفترة الانتقالية، وشددت على ضرورة توفير التمويل اللازم لإجراء تلك التعدادات للنهوض بالقطاع الاقتصادي وتحقيق العيش الكريم للمواطنين.

‎ومن جانبه، أمّن وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف د. عبد القادر تركاوي، على ضرورة توفير قاعدة بيانات مركزية لكل البلاد لاستخدامها في كافة القطاعات الانتاجية، لا سيما في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لبناء اقتصاد قوي قائم على الأسس العلمية الحديثة لإحداث التنمية والنهوض بالاقتصاد السوداني.