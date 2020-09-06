حمدوك يكشف عن اتصالات مع “عبد الواحد نور”

الخرطوم: السوداني

كشف رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك عن اتصالات مع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور.

وقال حمدوك، خلال لقائه بتجمع المهنيين بمجلس الوزراء اليوم الأحد، إن الاتصالات “مع عبد الواحد لم تنقطع”. وأضاف: “التواصل بشأن عملية السلام مع القائدين عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور لم ينقطع إطلاقاً، خلال زيارتي لأديس أبابا مؤخراً اتصلت بعبد الواحد محمد نور والحوار معه إيجابي”.

وفي سياق مناقشة التحديات الاقتصادية، شدد حمدوك على أن الرقابة مسؤولية مشتركة بين الولاة الذين تم تعيينهم مؤخراً وبين المجتمع المدني والمهنيين وشباب لجان المقاومة والتغيير والخدمات، وأفاد بأن الحكومة ماضية في تطبيق برامج تساهم في تجاوز هذه التحديات.

كما أمن الطرفان، على أهمية الدور القوي المرتجى من القوى السياسية والأجهزة الإعلامية، لدفع عملية السلام، وإجهاض القوى المعادية، التي تسعى لعرقلة السلام والاستقرار مقابل مصالح ضيقة.