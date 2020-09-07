تواصل الجهود لحماية المدينة الملكية بالبجراوية من خطر الفيضان

الخرطوم: السوداني

تعرض موقع المدينة الملكية الأثري بمنطقة البجراوية لتهديد خطير من فيضان نهر النيل، حيث اقتربت المياه من منطقة المدينة والحمام الملكي.

وقد تضافرت جهود مكتب الآثار بمدينة شندي وجامعة شندي وقسم الآثار جامعة الخرطوم مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف وسلطات ولاية نهر النيل، بجانب جُهُود العاملين بالموقع وأفلحت في إقامة تروس من الأحجار وجوالات الرمل في المناطق المهددة لحمايتها.

ووصل إلى الموقع مسؤولو الآثار في الخرطوم وولاية نهر النيل وبدأوا في دراسة الوضع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين المنطقة المسجلة ضمن التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.