وفاة (11) شخصاً وانهيار (375) منزلاً جرّاء الأمطار بشمال كردفان

الخرطوم: السوداني

كشف مدير شرطة الدفاع المدني بولاية شمال كردفان، عن وفاة (11) شخصاً جرّاء الأمطار بمحليات الرهد، شيكان، أم روابة وسودري، موضحاً أن الوفيات الـ(5) بمحلية الرهد و(3) بمحلية شيكان، و(2) بمحلية سودري وحالة واحدة بأم روابة، ونوه في اجتماع اللجنة العليا لطوارئ الخريف بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين، إلى انهيار (375) منزلاً انهياراً كلياً و(935) منزلاً جزئياً، مشيراً إلى تأثر (16) مرفقاً حكومياً، وأكد أن غرفة طوارئ الخريف تواصل جهودها في توفير معينات الإيواء لمناطق الولاية المختلفة.