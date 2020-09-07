انخفاض في إيراد النيلين الأزرق والأبيض في أعلى المستويات

الخرطوم: السوداني

اعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية، أن منسوب الخرطوم سجل اليوم الاثنين (17.65 متر) متجاوزة أعلى قمة مسجلة (17.26 متر) بـ39 سم، وأقل بـ1 سم عن الأمس وسوف ينخفض غداً في حدود 3 سم، بينما سجلت محطة شندي اليوم (18.37متر) والتي تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ30 سم، ومن المتوقع أن تنخفص بمقدار 1 سم ليوم غد الثلاثاء، بينما باتت مناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل أولياء في أعلى مستوياتها.

وقالت لجنة الفيضانات في بيانها اليوم الاثنين، ان متوسط الأمطار التي هطلت في أعلى حوض النيل الازرق خلال يومي 3 و5 سبتمبر كانت 6 و8 و5 ملم على التوالي مما يؤدي إلى انخفاض في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية ليوم غد (الثلاثاء) ليكون الوارد في حدود 750 مليون متر مكعب، بينما كان متوسط الأمطار في حوض العطبراوي يومي 4 و5 سبتمبر 13 و7 ملم على التوالي والتي سوف تؤدي إلى انخفاض في وارد العطبراوي في حدود 110 ملايين متر مكعب.

وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد الثلاثاء على النحو التالي:

• القطاع: الدمازين – سنار سيشهد انخفاضاً (في حدود 10سم).

• القطاع: سنار – الخرطوم سيشهد انخفاضاً (في حدود 3 سم).

• القطاع: الخرطوم – عطبرة سيشهد ارتفاعاً ( في حدود 2 سم).

• القطاع: خشم القربة – عطبرة سيشهد انخفاضاً (في حدود 10سم).

• القطاع: عطبرة – سد مروي سيشهد ارتفاعاً (في حدود 3 سم).

• القطاع: سد مروي – الدبة سيشهد ارتفاعاً (في حدود 3 سم).

• القطاع: الدبة – دنقلا سيشهد ارتفاعاً (في حدود 7 سم).

وذكرت اللجنة في تقريرها ان محطة مدني سجلت اليوم 20.54 متر ويتوقع ان تسجل غداً الثلاثاء 20.50 متر وتنخفض الاربعاء الى 20.45 متر، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 19.15 متر، وتصل يوم غد الثلاثاء الى 19.10 متر، وتوقعت اللجنة أن تنخفض المناسيب في الخرطوم غداً الى 17.62 متر وتوالي الانخفاض يوم الأربعاء الى منسوب 17.61 متر، بينما يتوقع أن تنخفض المناسيب في محطة شندي غداً الثلاثاء لتسجل 18.36 متر وتوالي الانخفاض يوم الأربعاء لتسجل 18.34 متر، وسجلت محطة عطبرة اليوم 16.28 متر وتسجل يوم غد 16.23 متر، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.21 متر وترتفع غداً الى 15.28 متر.

ودعت اللجنة، الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.