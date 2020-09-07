تم عمل مسح ميداني … الملك جمال فرفور يقود مبادرة لدعم متضرري الفيضانات

كوكتيل: محاسن أحمد عبدالله

أعلن المكتب الرسمي للفنان جمال فرفور عن مبادرة لدعم متضرري الفيضان التي دمرت كثيرا من المناطق في ولايات السودان المختلفة ، موضحا : (تلبية لنداء الطوارئ بسبب فيضان النيل هذا العام بمبادرة كريمة من د.خالد عبد الوهاب الخاجة مدير عام هيئة الأعمال الخيرية بدولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة الفنان جمال فرفور تواصلت عمليات المسح الميداني في عدة مناطق بواسطة الأتيام المختلفة وتفقد الأسر المتضررة والوقوف على أوضاعهم لتقديم العون والمساعدة)، من جانبه أوضح لـ(كوكتيل)الفنان جمال فرفور بأن حجم الضرر والخسائر كبير بسبب الفيضانات التي جرفت كثيرا من المنازل وأصبح أصحابها في العراء،داعياً كل من يستطيع المساعدة أن يمد يده لتخفيف حجم الضرر. الجدير بالذكر أن الفنان جمال فرفور ظل يقود كثيراً من المبادرات الإنسانية عبر العمل الطوعي والخيري تأكيداً لدور الفنون المهم في كثير من القضايا من بينها زيارته للسجون وأطفال مرضى السرطان ودعم كثير من الأسر الفقيرة والمحتاجة وغيرها من المبادرات المختلفة.