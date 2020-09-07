ناشد السفير بالاهتمام… إسحق الحلنقي يطالب بخمسة آلاف دولار مقابل (اسمعنا مرة)

كوكتيل: محاسن احمد عبدالله

طالب الشاعر الكبير اسحق الحلنقي عبر محاميه الخاص بعد شروعه في مقاضاة الفنان المصري الذي نسب أغنيته الشهيرة (اسمعنا مرة) للتراث النوبي بمبلغ خمسة آلاف دولار تعويضاً لذلك التجاوز -حسب قوله-،موضحاً لـ(كوكتيل ) :(لقد بدأت في اتخاذ أولى الخطوات القانونية لمقاضاة ذلك الفنان المصري الذي نسب أغنيتي (اسمعنا مرة) بأنها تراث نوبي مصري، مضيفاً (كتبت كلمات الأغنية قبل سنوات طويلة ولحنها عبداللطيف خضر وكل ذلك موثق ورددها الراحل خوجلي عثمان لذلك أطالب بتعويض مادي قدره خمسة آلاف دولار، كما أطالب سفيرنا في مصر بضرورة الاهتمام بأمورنا في الفن أيضاً مثل اهتمامه بالسياسة وحدها ويعرف كيف حدث ذلك الأمر ولماذا تم تجاهله).