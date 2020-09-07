تبرع بألف وخمسمائة جوال… الفنان محمد عيسى يناشد أهالي القوز والرميلة لتشييد التروس

كوكتيل: محاسن أحمد عبدالله

ناشد الفنان محمد عيسى الشهير بـ(الدبلوماسي) سكان منطقتي الحلة الجديدة والقوز بضرورة التكاتف لعمل التروس لمنع الفيضان من التمدد بعد أن تخطى منطقة الرميلة ليكون على مقربة منهم ،موضحاً لـ(كوكتيل):( أنا من سكان الحلة الجديدة التي ظل شبابها عين ساهرة على المنطقة حتى لا تتعرض لضرر الفيضان، فيما أطلقت مناشدة لبقية الأحياء المتاخمة لنتكاتف جميعاً لمواجهة الفيضان، وقررت إقامة نفرة كبرى بميدان المولد بالسجانة بأن يتم جمع أكبر كمية من الجوالات وعن نفسي تبرعت بعدد ألف وخمسمائة جوال والتوجه مباشرة لعمل التروس ، مختتماً دورنا الحقيقي الآن أن نكون في الشارع لتقديم الواجب الذي يقع على عاتقنا. )