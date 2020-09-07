ضبط مواد مُتفجِّرة وعُملات أجنبية مُهرّبة بنهر النيل

الخرطوم: السوداني

تمكّنت إدارة المباحث المركزية بولاية نهر النيل من ضبط مجموعة إجرامية تتكون من (4) متهمين تعمل في مجال بيع العملات الأجنبية خارج الأُطر القانونية.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة اليوم الاثنين، بأنّ المتهمين وبينهم أجنبي عثر بحوزتهم على (14300) دولار، إضافةً إلى مبلغ (6297) ريالاً سعودياً و(1310) جنيهات مصرية، بجانب ضبط بندقية كلاشنكوف وعربة بوكس بداخلها جوالان من مادة نترات الأمونيوم و(80) صباع ديناميت، فضلاً عن جهاز تفجير، موضحاً أن جميع هذه المواد تُستخدم في عمليات التنقيب عن الذهب، وأشار إلى فتح بلاغ فى مواجهتهم تحت المواد (7/6/5) من قانون النقد الأجنبي والمادة (26) من قانون الأسلحةوالذخيرة بدائرة الاختصاص.