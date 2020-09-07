البرهان يعود للبلاد بعد زيارة قصيرة لإريتريا

الخرطوم: السوداني

عاد إلى البلاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء اليوم بعد زيارة رسمية لدولة إريتريا، استغرقت يوماً واحداً، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة.

وقال القائم بأعمال السفارة السودانية بأسمرا محمود حمزة، إن المباحثات تناولت تطورات عملية السلام في السودان على ضوء التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بجوبا، بجانب العلاقات الثنائية، مشيراً إلى مناقشة الأوضاع في البلدين وتعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والأمنية والحدود وتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة أطر التعاون في المجال الأمني.

كما تطرق اللقاء للظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان جراء الفيضانات التي اجتاحت أجزاءً واسعة من البلاد.