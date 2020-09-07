حمدوك: خسائر ولاية سنار من الفيضانات تفوق المناطق الأخرى

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إن خسائر ولاية سنار من الفيضانات تفوق خسائر كافة المناطق السودان، مؤكداً انها تحتاج لتضافر الجهود الرسمية والشعبية على كل المستويات للتخفيف وجبر الضرر، معلناً عن استمرار دعم الدولة وتقديم أي دعم يأتي لإعانة شعب السودان.

وأشار خلال تقديمه العزاء في الذين فقدتهم الولاية جرّاء الفيضانات إلى أنهم أحضروا معهم معينات إيوائية وغذائية.

في وقتٍ، تقدم فيه والي ولاية سنار الماحي محمد سليمان بعدد من المطالب الخاصة بدعم البنى التحتية، ووضع خطة عاجلة لعمل معالجات مستقبلية حتى لا يتكرر ما حدث.