وفاة (102).. وانهيار كُلي لـ(26386) منزلاً

الخرطوم: السوداني

كشف تقرير المجلس القومي للدفاع المدني اليوم “الاثنين”، عن تأثر (6) ولايات بالأمطار والسيول أمس “الأحد”، وشملت كلاً من ولايات: كسلا، الخرطوم، البحر الأحمر، نهر النيل، جنوب دارفور، وولاية غرب كُردفان.

حيثُ شهدت ولاية الخرطوم انهياراً كُلياً لعدد 311 منزلاً، و850 بولاية البحر الأحمر.

وأعلن المجلس عن وفاة (102)، وإصابة (46)، وانهيارا كُليا لعدد (26386) منزلاً، وجزئياً لعدد (40617) منزلاً، وتضرر (179) من المرافق، متاجر ومخازن، (359) القطاع الزراعي بالفدان (4208) ونفوق (5482) من المواشي، و(59) من الدواجن.

وبحسب التقرير توفي (24) نتيجة انهيار منازل و(71) غرقاً، و(7) صعقة كهربائية.

وأصاب الضرر (98) قطاعا تعليميا، و(10) قطاعات صحية، و(3) قطاعات خدمية، و(54) مسجداً.