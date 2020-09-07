إقالة جميع المديرين التنفيذيين في النيل الأبيض

الخرطوم: السوداني

أقال والي النيل الأبيض إسماعيل وراق اليوم الاثنين، جميع المديرين التنفيذيين بالولاية.

كما أصدر قراراً آخر قضى بتكليف كل من موسى بانقا مديراً تنفيذياً لمحلية ربك، آدم حامد مديراً تنفيذياً لمحلية كوستي، الزبير السيد مديراً تنفيذياً لمحلية الدويم، البلال عبدوالماجد مديراً تنفيذياً لمحلية القطينة.

ووفق القرار، تم تعيين الوليد عامر مديراً تنفيذياً لمحلية الجبلين، البشير النعيم مديراً تنفيذياً لمحلية تندلتي، عبد الغفار علي مديراً تنفيذياً لمحلية السلام، ماهر بشير مديراً تنفيذياً لمحلية ام رمتة وحسين محمد مديراً تنفيذياً لمحلية قلي.

وألزم القرار، الجهات المعنية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.