شاهد .. مواطنون بولاية سنار يحيطون بـ رئيس الوزراء مطالبين بإقالة الوالي

الخرطوم: السوداني

أظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ‏إحاطة حشد من مواطني ولاية سنار بـ رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك خلال زيارته اليوم للولاية مطالبين بإقالة والي الولاية.

وعكست مشاهد من مدينة سنجة هتافات مناوئة لوالي الولاية من قبل عدد من المحتجين الذين حاصروا موكب رئيس الوزراء.

وقال حمدوك مخاطباً لمواطني الولاية : “استمعنا إلى مشاكلكم من اللجان وشفنا المطالب، إن شاء الله سنعالجها”.

وكان رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك، قد غادر إلى مدينة سنجة بولاية سنار برفقة وفد رفيع المستوى، صباح اليوم الاثنين، في جولة تفقدية للأوضاع عقب الفيضانات والسيول التى غمرت المدينة، مخلفة الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات.