بالصور.. مشاهد فاجعة لـ مدينة سودانية عائمة في المياه بفعل الفيضانات

الخرطوم: محمد الطاهر

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً فاجعة لمدينة طوكر شرقي السودان وقد بدت عائمة في المياه من جراء فيضان خور بركة.

و وصلت أعداد الأسر العالقة إلى 5000 اسرة و انهيار مئات المنازل عقب الارتفاع الكبير في مياه خور بركة الموسمي المنحدر من المرتفعات الاريترية نحو شرق السودان.

وأصدر والي ولاية البحر الأحمر عبد الله شنقراي “الخميس” الماضي أمر طواريء بإعلان المدينة منطقة كوارث طبيعية.

وشوهد المئات من السكان في مجموعات مشياً على الاقدام وعلى عربات الكارو واللواري وقد نزحوا منها بعد ان غاصت مدينتهم بما فيها من ممتلكاتهم في المياه.