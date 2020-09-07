«الدقير»: جلوس بعض التلاميذ للامتحانات في الوقت الحالي أمراً بالغ الصعوبة

الخرطوم: السوداني

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أن جلوس بعض التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية الثانوية في الوقت الحالي أمراً بالغ الصعوبة، داعياً لمضاعفة الجهود الرسمية والشعبية حتى لا يحرم أي تلميذ من الجلوس للامتحانات، وذلك على خلفية الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد بسبب السيول والفيضانات.

وقال الدقير في تصريح لـ(سونا) مع استمرار كارثة الفيضانات والسيول التي ضربت العديد من الولايات هناك مخاوف من عدم تمكن جلوس كثير من التلاميذ لامتحانات الشهادة الثانوية المحدد لبدايتها يوم الأحد القادم.

وأضاف “كثير من الأسر تهدمت مساكنها كلياً أو جزئياً بسبب الكارثة وانهارت بعض المدارس، وفي بعض الولايات يحتاج الكثير من التلاميذ لترتيبات ترحيل إلى مراكز الامتحانات التي عزلتهم عنها الفيضانات، كما أن كثير من التلاميذ في حالة استنفار مع أهاليهم للمشاركة في جهود مواجهة الفيضانات ودرء آثارها ما يجعل جلوسهم للامتحانات في الوقت الحالي أمراً بالغ الصعوبة”.

وناشد رئيس المؤتمر السوداني وزارة التربية والتعليم، وكافة الجهات ذات الصلة الى تضافر الجهود والقيام بما يلزم لتسهيل جلوس جميع التلاميذ في كل أنحاء السودان للامتحانات وقال “في حالة عدم الجاهزية لكافة التلاميذ، يجب إعادة النظر في الموعد المضروب لبداية الامتحانات حتى لا يتضرر أي تلميذ”.