بالصور.. خبير أرصاد يحذر من سحب مطرية ضخمة تغطي أجزاء من السودان

الخرطوم: محمد الطاهر

حذر خبير الأرصاد الجوي «عوض إبراهيم» مساء أمس الاثنين، من سحب مطرية ضخمة تغطي بعض أجزاء السودان، مما قد تتسبب في ارتفاع مناسيب النيل.

وقال «عوض» بحسب صور الاقمار الاصطناعية، فإن أضخم سحابة في العالم الآن تغطي كردفان الكبرى مع امطار غزيرة.

وكذلك ظهور سحب ممطرة في القضارف وجنوب سنار والبطانة ومنابع النيل الأزرق، مضيفاً “وكأن الخريف قد بدأ اليوم”.

وقال خبير الأرصاد الجوي “أن كمية الأمطار التي هطلت منذ 6 يونيو حتى 6 سبتمبر كانت عالية جدا حسب رصد محطات الرصد العالمية.

مضيفاً: جنوب شرق البلاد حوالي 1500 مل وعموم إثيوبيا ويتدرج المطر نحو باقي السودان بكميات كبيرة، مشيراً إلى أن كل هذه الكميات صبت في النيل وفي منابع النيل مما يؤكد ان الفيضانات بفعل الأمطار الغزيرة في معظم مناطق السودان والهضبة الإثيوبية بصفة خاصة، خلافاً لما تردد عن إغلاق بوابات السد العالي.